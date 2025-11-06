植物由来のプラスチックを使用！プラセス 乳歯ケース「MILK TOOTH」

車載用プラスチック部品製造のプラセスは、植物由来のプラスチックを使用した環境にやさしい乳歯ケース【MILK TOOTH】のクラウドファンディングをMakuake(マクアケ)にて2025年10月23日から開始しています。

開始12日目には目標金額の100％を達成し、2025年11月24日までプロジェクト公開中です。

お子さまの成長を記録し、家族の思い出を長く大切に残せるアイテムです。

プラセス 乳歯ケース「MILK TOOTH」

プロジェクト期間： 2025年10月23日(木)〜2025年11月24日(月)

プロジェクトページURL： https://www.makuake.com/project/milktooth/

「MILK TOOTH」は、植物由来のプラスチックと、廃プラスチックをアップサイクルした環境にやさしい乳歯ケースです。

抜けた乳歯をお子さまの成長記念として保管し、日付や抜けた歯の位置を記録できます。

大切な乳歯を捨てられず、お子さんの成長の思い出を大切にしたいという想いをカタチにしたアイテムです。

環境にやさしい素材へのこだわり

ケース本体には、トウモロコシの成分を抽出して生まれた100％植物由来のプラスチック（PLA）を使用しています。

中敷きは、プラセスの自社工場で発生した自動車部品製造工程の廃棄プラスチック（アクリル）をアップサイクルして作られています！

これは、再利用できないプラスチックをリデュースし、魅力的な商品に生まれ変わらせる同社の取り組み「PLASESS LAB」から生まれた製品です。

大切に保管できる仕組みと工夫

乳歯を一本ずつ入れるポケットと中敷きが付属しており、乳歯が飛び出すことがない形状になっています。

カラーは、見る人に優しい印象を与え、癒し感や安らぎをもたらすパステルカラーの6色展開。

側面に丸みをもたせ開けやすく、蓋が外れにくい形状で、大切な乳歯をしっかり保管できます☆

開発背景

2024年度に、プラセスが在籍する愛知県豊川市より、市のキャラクター「いなりん」のデザインを取り入れた定住促進グッズとして乳歯ケースの製作依頼があったことが開発のきっかけです。

「豊川市の子供たちや保護者に喜んでもらえるもの」「廃プラスチックを使ってアップサイクル商品にしたい」という想いから、短期間で商品デザイン、金型製作、量産まで対応。

完成した乳歯ケースは3歳児健診の対象者などに無償で配付され、「いなりんかわいい！」「廃プラからつくったとは思えない！」と大反響でした。

この豊川市向けに製作した金型を改造し、アップサイクル商品として広く世の中に届けたいという想いから、今回のプロジェクトがスタートしました。

商品概要

商品サイズ： φ100mm×厚25mm

重量： 95g

原産地： 日本製(愛知県豊川市の自社工場で製造)

材質： カバー・ケース 植物由来プラスチック PLA(ポリ乳酸)／中敷き 廃棄プラスチック アクリル

色： ローズ、パープル、レモン、ミント、ホワイト、スカイの6色

セット内容： カバー/ケース/中敷き/ギフトボックス/袋

パステルカラーの6色から選べます。

ギフトボックスと袋も付属し、プレゼントにも最適です。

Makuake リターン内容（一部）

一般販売予定価格： 2,500円(税込)

【超々早割】単品（30％OFF／限定50個） 価格：1,750円(税込)【超早割】単品（20％OFF／限定75個） 価格：2,000円(税込)【早割】 単品（10％OFF／限定100個） 価格：2,250円(税込)

※2個、3個セットも各割引率で用意されています。

車載部品メーカーが培った技術と、環境への想いが詰まった乳歯ケース。

お子さんの成長の証を、地球にやさしい素材で大切に残せます。

プラセスの「乳歯ケース MILK TOOTH」は、Makuakeにて2025年11月24日までプロジェクト公開中です！

