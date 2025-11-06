糖尿病を患い、目はかすかに見える程度。人工透析にも週3回通うコージー冨田さん。それでも自身の身体に絶望はせず、マイク片手にステージに立ち、ものまね芸を披露することが生きがいに。いまの率直な心境を聞きました。 【写真】豪華アーティストやタレントも「似てる！」コージー冨田さんのものまねレパートリー（8枚目から/全13枚 病気を公表「まだまし」と誰かの希望に