11月５日に開催されたアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）のリーグステージ第４節で、Kリーグを３連覇中の蔚山HD（韓国）はJ１王者のヴィッセル神戸とアウェーで対戦。58分にジェアン・パトリッキの左足シュートで決勝点を奪われ、０−１で敗れた。日韓の王者対決で、ポゼッション64％対36％、パス成功数421本対207と圧倒され、韓国では落胆ムードが漂っているようだ。同国のポータルサイト『Naver』がこの一戦を