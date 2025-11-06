「日本には通用しない」「もう恥ずかしい」韓国の３連覇王者がJ１覇者に“完敗”、母国ファンは悲嘆「Kリーグのレベルの低さを世界に示した」【ACLE】
11月５日に開催されたアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）のリーグステージ第４節で、Kリーグを３連覇中の蔚山HD（韓国）はJ１王者のヴィッセル神戸とアウェーで対戦。58分にジェアン・パトリッキの左足シュートで決勝点を奪われ、０−１で敗れた。
日韓の王者対決で、ポゼッション64％対36％、パス成功数421本対207と圧倒され、韓国では落胆ムードが漂っているようだ。
同国のポータルサイト『Naver』がこの一戦を速報すると、ファンからは次のような声が上がった。
「１失点でよかった」
「負けているのに攻撃しないでボールを後ろに回して終わってしまった」
「もう恥ずかしい」
「日本にこんなサッカーは通用しない」
「Kリーグのレベルの低さを世界に示した」
「Jリーグ勢には適わない」
「もうKリーグに集中しろ」
「降格しなければいいよ」
「今日のスタメンは早朝サッカーレベルだ」
今季はKリーグでも低迷している蔚山に厳しい声が飛んでいる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「やはり日本はすごい」「アジア最強だ」アフリカ王者に快勝した日本に韓国驚嘆！「日本だけがアジアで成長しているようだ」【U-17W杯】
