「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」５日午後１時現在で安川電機が「買い予想数上昇」５位となっている。 安川電は４日ぶり反落となっている。ただ、一時８％あまりの急落で４０００円トビ台まで売り込まれたが、その後は戻り足に転じ時価は５％安の４１００円台半ばでもみ合う展開となっている。１０月初旬に２６年２月期の業績予想の上方修正を発表し、営業利益は従来予想の４３０億円から４８０