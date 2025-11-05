「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」５日午後１時現在で安川電機<6506.T>が「買い予想数上昇」５位となっている。



安川電は４日ぶり反落となっている。ただ、一時８％あまりの急落で４０００円トビ台まで売り込まれたが、その後は戻り足に転じ時価は５％安の４１００円台半ばでもみ合う展開となっている。１０月初旬に２６年２月期の業績予想の上方修正を発表し、営業利益は従来予想の４３０億円から４８０億円（前期比４．３％減）に増額され、これが好感される形で値を飛ばした。その後も、株式市場でＡＩとロボティクスを融合した「フィジカルＡＩ」がテーマ性を帯びるなか、安川電は米エヌビディア＜NVDA＞と協業体制にあることから、海外投資家の投資対象として視線を集めた経緯がある。



出所：MINKABU PRESS