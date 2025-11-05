「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の５日午前１０時現在で、島精機製作所が「売り予想数上昇」で４位となっている。 ５日の東京市場で、島精機は３日続落。１０月３１日に公表した２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算がネガティブ視されているようだ。 ４～９月期の売上高は前年同期比２２．５％増の１８０億９２００万円、営業損益は７９００万円の赤字（前年同