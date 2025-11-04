サムスンの次期フラッグシップ機「Galaxy S26」シリーズは、標準モデル、Plus、Ultraのすべてでカメラディスプレイなどが強化されると報じられています。 ↑買い替えたくなるかも。 Telegramのリークアカウント「Alchimist_Leaks」によると、最大の注目点は3倍望遠カメラ。これまでUltraモデルでは1/3.52インチの10MPセンサーを、非Ultraモデルではさらに小さい1/3.94インチのセンサーを採用しており、Vivoなどの競合機に