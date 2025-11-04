日本代表選手を含めてスター選手たちがプレーする世界最高峰のイングランド・プレミアリーグ。『BBC』によれば、そのプレミアリーグでプレーする選手を拳銃で脅迫した容疑で代理人が逮捕される事件が起きたという。20代の選手は、今年9月6日にロンドンで被害に遭った。銃で脅されたという通報を受けて、23時過ぎに警察が出動。9月8日に31歳の容疑者が銃器所持、恐喝、無免許運転の疑いで逮捕された。当該選手は法的な理由で身元が