11月3日（現地時間2日、日付は以下同）。NBAは、フィラデルフィア・セブンティシクサーズのジョエル・エンビードへ、5万ドル（約770万円）の罰金処分を科したことを発表した。 1日に行われたボストン・セルティックス戦。第1クォーター残り7分8秒に、エンビードが相手選手にファウルをされながらショットを決め切った後に“下品な”ジェスチャーを見せたため。 このジェスチャ