“下品な”ジェスチャーを見せたシクサーズのジョエル・エンビードへ約770万円の罰金処分

11月3日（現地時間2日、日付は以下同）。NBAは、フィラデルフィア・セブンティシクサーズのジョエル・エンビードへ、5万ドル（約770万円）の罰金処分を科したことを発表した。

1日に行われたボストン・セルティックス戦。第1クォーター残り7分8秒に、エンビードが相手選手にファウルをされながらショットを決め切った後に“下品な”ジェスチャーを見せたため。

このジェスチャーは、1990年代後半にWWE（アメリカのプロレス団体）のタッグチーム“D-Generation X”がやっていたことで、鼠径部付近を両方の手でチョップのようにしてたたくもの。

エンビードはこのジェスチャーで2024年12月に7万5000ドル（約1155万円）、2023年10月に3万5000ドル（約539万円）、2023年1月に2万5000ドル（約385万円）と、これまでに少なくとも3度も罰金処分を科されている。

シクサーズはセルティックス戦に108－109で敗れたことで、今シーズン開幕から続いていた連勝が4でストップ。エンビードは25分4秒の出場で20得点6リバウンド3アシスト2ブロックをマーク。プレータイムの制限がある中、これで3試合連続の20得点超えとなった。

なお、チームは3日のブルックリン・ネッツ戦を129－105で制して連敗を回避。エンビード（左ヒザ）こそ欠場も、ケリー・ウーブレイJr.が29得点、タイリース・マクシーが26得点6リバウンド7アシスト、クエンティン・グライムズが22得点7リバウンド13アシスト、VJ・エッジコムが16得点3アシスト3スティールを記録。

3日を終えた時点で、シクサーズはイースタン・カンファレンス首位の5勝1敗と好位置につけている。



introducing the newest member of d-generation x, joel embiidpic.twitter.com/lSNYJb8QXi

- Underdog NBA (@UnderdogNBA) October 31, 2025

【動画】罰金の対象となったエンビードのプレー