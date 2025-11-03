日本全国で相次いでいる熊による被害。特に市街地で熊が出没するケースが増加し、秋田県の鈴木健太知事は10月28日、小泉進次郎防衛相に面会し熊対策支援のために防衛省に自衛隊派遣を要請した。山に住んでいたはずの熊が、どうして今、市街地に降りてきているのだろうか。どうやら彼らは、"新世代の熊"なのだという。その恐るべき生態とは──。【衝撃写真】「6発撃っても死なない」ハンターが仕留めた170cmのヒグマ、肉厚な手に