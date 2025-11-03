じっくり考え事をするのにうってつけの時間帯はいつか。独自の「タイムコーディネート」を提唱し、4000人に時間術を指導してきた吉武麻子さんは「頭と心が一番整っている朝が向いている。現に、成功している経営者たちもアイディア創出のために朝の時間を使っている」という――。※本稿は、吉武麻子『24時間が変わる朝の30分』（大和書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／xijian※写真はイメージです - 写真＝iSt