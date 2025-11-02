女子フリー演技する三宅咲綺＝木下カンセーアイスアリーナフィギュアスケートの西日本選手権第2日は2日、大津市の木下カンセーアイスアリーナで行われ、女子はショートプログラム（SP）2位の三宅咲綺（シスメックス）がフリーでトップの143.54点をマークし、合計209.41点で2連覇した。山下真瑚（中京大）が2位、三原舞依（シスメックス）が3位。アイスダンスは櫛田育良（木下アカデミー）島田高志郎（木下グループ）組がRDに