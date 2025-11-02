名古屋市西区で26年前に主婦の女性を殺害した疑いで69歳の女が逮捕された事件で、当時2歳で現場に居合わせた女性の長男が心境を語りました。きょう午前、名古屋市内の寺を訪れたのは、26年前に殺害された高羽奈美子さん（当時32）の夫、悟さん（69）と長男の航平さん（28）です。奈美子さんの27回忌の法要が営まれ、2人は遺影の前で焼香した後、静かに手を合わせました。高羽奈美子さんの夫、悟さん「27回忌法要の前に犯人（容疑者