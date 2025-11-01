阪神・藤川球児監督（４５）が１０月３１日に大阪市内の大阪市内の阪神電鉄本社で、秦雅夫オーナー（６８）にシーズン終了の報告を行った。ソフトバンクとの頂上決戦に敗れ、２年ぶりの日本一奪還を逃した虎将は「日本一になれなかったのは私の責任。チームが物足りない時はすべて私に矢を向けていただいて結構です」と言い切り、「今度は日本一になるための刺激をください」と雪辱への強い決意をにじませた。それでも、今シ