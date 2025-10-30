10月29日、8人組アイドルグループ・timeleszの寺西拓人が“巻き込まれ事故”に見舞われ、ネット上で物議を醸している。寺西は2024年にNetflixで配信されたオーディション番組『timelesz project -AUDITION-（通称・タイプロ）』に参加。2025年にみごと合格し、timeleszの正式メンバーとして加入した。もともと寺西は2008年、旧ジャニーズ事務所に入所しており、長年にわたり俳優として舞台やドラマに出演してきた実力派だ。