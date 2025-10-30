JFLのいわてグルージャ盛岡は28日、元日本代表DF西大伍が今季限りで現役を引退すると発表。同日に西も自身のYouTubeチャンネル『西大伍Channel』で生配信を実施し、自らの口から現役引退を表明した。「少しだけ話します」と題したこの動画では、西が「天才」について語っている。2006年に北海道コンサドーレ札幌でプロデビューを果たした西は、アルビレックス新潟を経て2011年に鹿島アントラーズに入団した。鹿島では1度のJ1制覇、