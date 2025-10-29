29日、大分県内はこの秋一番の冷え込みとなり、由布院盆地では秋の風物詩、朝霧が立ち込めました。 【写真を見る】湯布院盆地を幻想的な朝霧が包む大分県内はこの秋一番の冷え込み 由布市湯布院町では、朝霧に包まれた29日朝、最低気温が0.8度まで下がり、12月上旬並みの寒さとなりました。 また、玖珠町で2.7度、佐伯市宇目で4.2度など、県内15の観測地点すべてで、今季最低の気温を観測しました。厳しい寒さの中、由布院盆