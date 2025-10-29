死滅したエルクホーンサンゴ＝２０２３年１１月２８日、フロリダ/The Washington Post/Getty Images（ＣＮＮ）米フロリダ州沖で海水温の記録的な上昇の後、サンゴ礁を形成していた「エルクホーンサンゴ」と「スタッグホーンサンゴ」が生態系での役割を失う「機能的絶滅」に追い込まれたとする研究が、このほど発表された。シカの角のようなエルクホーンサンゴとスタッグホーンサンゴは、１万年前からフロリダの主要な造礁サンゴだ