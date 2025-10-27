冨士ダイスが後場急動意し一時ストップ高の１０１５円に買われる場面があった。午後１時４５分ごろ、鋼程度の比重、超硬合金と同等・鋼の４倍の耐摩耗性を実現し、レアメタルの使用量を大幅削減した新合金「サステロイＳＴＮ３０」を開発したと発表しており、これを好感した買いが流入している。 「サステロイＳＴＮ３０」は軽量でありながら、超硬合金と同等の耐摩耗性を実現したほか、地政学的リスクが懸念されるタン