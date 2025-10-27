丸大食品が後場終盤になって上げ幅を拡大している。午後３時ごろ、集計中の９月中間期連結業績について、営業利益が従来予想の３０億円から４２億円（前年同期比４５．７％増）へ、純利益が２３億円から３１億円（同２７．４％減）へ上振れて着地したようだと発表しており、好材料視されている。 ハム・ソーセージやデザート類などの加工食品の販売が好調だった一方、食肉事業において相場高の影響から米