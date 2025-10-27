カルシウムが豊富に含まれていることで有名なのが牛乳です。健康のために積極的に飲むようにしている人は多いと思います。牛乳は飲む時間帯によって効能が違うという話を聞きますが、本当なのでしょうか。牛乳に含まれている主な栄養素や牛乳を飲むメリット、一緒に取るとよい食材などについて、管理栄養士の松田加奈さんに聞きました。【豆知識】「えっ…知らなかった！」これが飲む時間帯によって異なる「牛乳の効能」です！