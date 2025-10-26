Image: J.L. Gomez et al., 2022 下の2つの明るい部分は、2つのブラックホールからの電波放射で、1番上の明るい部分は小さいブラックホールから放たれているジェット 50億光年先で運命の出会い…？2つのブラックホールが出会うと、お互いの強烈な重力によって引き寄せられて軌道ダンスを始めます。時間をかけてらせんを描きながら近づいていき、最終的にはどちらかがもう一方を飲み込み、一つ