圧倒的な透明感。恥ずかしそうに、はにかむ笑顔。井上ももは、写真家・福島裕二氏がストリートスナップを撮影中に偶然出会い、写真集が発売されることになったという。撮影の感想を聞くと、言葉少なに返事があった。「今回だけの約束で撮影スタジオに行きました。プロの方に写真を撮ってもらうのは緊張したけど、非日常的な体験で楽しかったです。また機会があったら、撮影できたらなぁと思っています」いのうえもも出身地：不明