「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２４日午後１時現在で名村造船所が「買い予想数上昇」２位となっている。 名村造は急騰で一時６００円を超える上昇で一気に５０００円台をつけるなど異彩人気となった。日本経済新聞の電子版が２２日、「日本の造船業の建造量倍増を目指し、今治造船など国内１７社でつくる業界団体は近く３５００億円の設備投資を表明する」と報じており、これを受けて、前日の