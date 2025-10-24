２４日の東京株式市場は、日経平均株価が前日比４５３円高の４万９０９５円と反発して始まった。 前日の米株式市場は、ＮＹダウが１４４ドル高と反発。ハイテク株などが買われ、ナスダック指数も上昇した。米国の株高の流れを受け、東京株式市場も値を上げて始まった。また、為替は１ドル＝１５２円５０銭前後で推移している。 出所：MINKABU PRESS