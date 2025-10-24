コーエーテクモホールディングスが急動意、マドを開けて買われ、前日に下回った５日移動平均線を再び上に抜けてきた。ゲームソフト開発を手掛けており、「無双」シリーズなど歴史題材のソフトで他社と一線を画しユーザーのニーズを取り込んでいる。足もとの業績は既存タイトルが好調なほか、経費削減努力などが利益押し上げに寄与している。２３日取引終了後、同社は２６年３月