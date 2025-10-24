きょう東証グロース市場に新規上場したインフキュリオンは、公開価格と同じ１６８０円ウリ気配でスタートし、その後、気配値を切り下げていたが、午前９時９分に公開価格を１２０円（７．１％）下回る１５６０円で初値をつけた。 出所：MINKABU PRESS