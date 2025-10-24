・イギリス・ＦＴＳＥ１００ ９５７８．５７（＋６３．５７） ・ドイツ・ＤＡＸ ２４２０７．７９（＋５６．６６） ・フランス・ＣＡＣ４０ ８２２５．７８（＋１８．９１） ・ロシア・ＲＴＳ ９９６．４７（－２７．０５） 出所：MINKABU PRESS