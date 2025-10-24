・ＮＹダウ４６７３４．６１（＋１４４．２０） 高値４６８０２．１５ 安値４６４９０．０６ ・Ｓ＆Ｐ５００６７３８．４４（＋３９．０４） ・ナスダック総合指数２２９４１．７９（＋２０１．４０） 出所：MINKABU PRESS