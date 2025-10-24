・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝６１．７９ドル（＋３．２９ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝４１４５．６ドル（＋８０．２ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝４８４８．２セント（＋１０２．１セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝５１３．００セント（＋９．２５セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェル＝４２８．００セント（＋