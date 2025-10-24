２３日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５２円５７銭前後と前日と比べて６０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７７円２６銭前後と同８０銭程度のユーロ高・円安だった。 高市早苗政権が発足したばかりで日銀が金融政策運営について説明する時間が足りないとの見方が広がるなか、利上げ観測の後退から円を売る動きが継続。前日に米国がロシアの