Mリーグ在籍8年目にして自身初の4連勝だ。10月23日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」の第1試合、KONAMI麻雀格闘倶楽部からは滝沢和典（連盟）が登板。終盤に跳満2発が炸裂し逆転勝利を収めた。【映像】滝沢の跳満に実況のボルテージが沸点到達！当試合は起家からセガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）、U-NEXT Pirates・小林剛（麻将連合）、EARTH JETS・逢川恵夢（協会）、滝沢の並びで開局。東1局、東2局