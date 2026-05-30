あまりに理不尽なカスハラには、言われたほうが黙って耐えるとは限らない。「トイレを利用して洗面台で手を洗ったらジェットタオル（ハンドドライヤー）がなく、手をふけなかった。なぜジェットタオルかペーパータオルを置いていないのか。納得できる理由を説明しろと言われた」投稿でこう明かした40代男性。ビルの管理会社に勤務していた数年前、テナントを訪れた客と壮絶なトラブルに発展したことを振り返った。（文：篠原みつき