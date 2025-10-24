現地時間10月23日に開催されたヨーロッパリーグ（EL）のリーグフェーズ第３節で、鈴木唯人が所属するフライブルクがユトレヒトとホームで対戦。２−０で快勝を飾った。この試合で先制ゴールを決めたのが、トップ下で約２か月ぶりに先発起用され、ELデビューを飾った鈴木だ。 開始20分、グリフォが左サイドから送り込んだクロスにダイレクトで合わせ、鋭いシュートでネットを揺らしてみせた。今夏にフライブルクに加入