日本代表MFが待望のドイツ移籍後初ゴール！ELデビュー戦で絶妙ダイレクトシュート、フライブルクを２−０快勝に導く
現地時間10月23日に開催されたヨーロッパリーグ（EL）のリーグフェーズ第３節で、鈴木唯人が所属するフライブルクがユトレヒトとホームで対戦。２−０で快勝を飾った。
この試合で先制ゴールを決めたのが、トップ下で約２か月ぶりに先発起用され、ELデビューを飾った鈴木だ。
開始20分、グリフォが左サイドから送り込んだクロスにダイレクトで合わせ、鋭いシュートでネットを揺らしてみせた。
今夏にフライブルクに加入した23歳の日本代表MFは、公式戦出場４試合目にして待望の移籍後初ゴールとなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】鈴木唯人が絶妙ダイレクトシュートで移籍後初ゴール
