トップ下で躍動した鈴木。(C)Getty Images

　現地時間10月23日に開催されたヨーロッパリーグ（EL）のリーグフェーズ第３節で、鈴木唯人が所属するフライブルクがユトレヒトとホームで対戦。２−０で快勝を飾った。

　この試合で先制ゴールを決めたのが、トップ下で約２か月ぶりに先発起用され、ELデビューを飾った鈴木だ。
 
　開始20分、グリフォが左サイドから送り込んだクロスにダイレクトで合わせ、鋭いシュートでネットを揺らしてみせた。

　今夏にフライブルクに加入した23歳の日本代表MFは、公式戦出場４試合目にして待望の移籍後初ゴールとなった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】鈴木唯人が絶妙ダイレクトシュートで移籍後初ゴール