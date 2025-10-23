県内の17歳の女子高校生に売春させたとして、31歳の男が10月23日、売春防止法違反などの疑いで逮捕されました。逮捕されたのは、三好市井川町の専門学校生の男31歳です。警察によりますと、容疑者の男は2023年4月中旬、Ⅹ（旧Twitter）を通じて知り合った当時17歳の県内の女子高校生が18歳未満と知りながら、SNSで県内と香川県の40代の男2人と引き合わせて、県内のホテルで売春を斡旋するなどした、売春防止法違反などの疑い