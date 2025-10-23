「菊花賞・Ｇ１」（２６日、京都）クラシック皆勤のジョバンニは２２日、栗東ＣＷで単走追い。落ち着いた脚取りで直線へ向かうと、しなやかなフットワークでスムーズに加速。４Ｆ５３秒３−３８秒１−１１秒７を計時した。杉山晴師は「人馬の一体感を狙った追い切り。神戸新聞杯の後から馬の体も戻ってきて、すごく落ち着きもありますし、本当にいい雰囲気で来られています。かなり状態の良かった皐月賞と比較しても、同様か