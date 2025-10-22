ニューストップ > 国内ニュース > スパイ防止法に反対する野党議員らが勉強会「政府への異論排除が目的… スパイ 時事ニュース 共同通信 スパイ防止法に反対する野党議員らが勉強会「政府への異論排除が目的だ」 2025年10月22日 16時35分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと スパイ防止法に反対する野党議員や弁護士らが22日、勉強会を開いた 出席者は「国民を監視し、情報を提供しない法律がつくられてしまう」と言及 「政府に異論を唱える人を排除する目的だ」などと声を上げた 記事を読む おすすめ記事 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 《独自》渡邊渚とNHKの間でトラブルか「担当ディレクターは休職」密着番組“お蔵入り”の理由とその裏側 2025年10月22日 17時0分 「わし、ボケナスのアホ全部殺すけえ」 通行人をハンマーで殴り、包丁で突き刺して8名殺傷「池袋通り魔事件」の一部始終 死刑は執行されないまま「26年」 2025年9月8日 6時11分 高橋藍がインフルエンサーuka.と真剣交際の一方で…セクシー女優と“二股”していた《事務所は「プライベートに関しては本人に任せております」》 2025年10月22日 16時0分 東京都立多摩総合医療センターで個人情報流出 「駅のトイレでUSB拾った」郵便で患者の個人情報が届く 病院で管理するUSBに紛失は確認できず 2025年10月22日 20時44分