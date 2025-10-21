秋田県湯沢市のＪＲ湯沢駅周辺で２０日朝、男性４人が相次いでクマに襲われ、１人が重傷、３人が軽傷とみられるけがを負った。クマは近くの民家に入り込み、午後１１時現在もとどまっている。「山から離れた市街地にもクマが出るのか」。住民からは驚きと戸惑いの声があがった。（秋田支局浅水智紀、橋立大駿）湯沢署によると、同市元清水の市道で午前５時５分頃、コンビニ帰りの会社員男性（６３）が背中を引っかかれた。振