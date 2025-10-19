アスクル（本社、東京都江東区）は10月19日、ランサムウエア感染によるシステム障害が発生したと発表した。【写真】「アクセスを停止しております」公式サイトは閲覧できない状態にシステム障害により、「ASKUL」「ソロエルアリーナ」の受注・出荷業務、「LOHACO」の受注・出荷業務を停止しているという（19日午後6時30分現在）。 同社では「すでにいただいたご注文については、大変恐れ入りますがご注文キャンセルとさせてい