【その他の画像・動画等を元記事で観る】数々のボカロP/クリエイターとのコラボで注目を集めるシユイ。TVアニメ『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』EDテーマ「インフェリア」のCDシングルのリリースが決定した。鳳ナナによる小説『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』（アルファポリス刊）を原作として、ほおのきソラによりコミカライズ化もされている本作。シリーズ累計発行部数187万部突破の大人