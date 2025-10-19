「本当に、奇跡だと思いますよ。こんなふうにお店がやれているのはもちろんのこと、私や妹、それに父が、いまも前を向いていられるのも、あのとき多くの人たちが助けてくれたからです。本当にもう、感謝しかないんです」忙しい朝の開店前。焼きたてのパンがスタッフの手で所狭しと棚に並べられていくのを眺めながら、店長の郄田舞美さん（32）は、感慨深げにこうつぶやいた。大阪市阿倍野区で、間もなく創業5周年を迎える人