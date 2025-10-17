2025年10月15日、香港メディア・香港01は、最新の「最強パスポートランキング」で米国が初めてトップ10から外れたことを報じた。記事は、英国ロンドンの投資移民コンサルティング会社ヘンリー・アンド・パートナーズが14日に2025年10〜12月版の「ヘンリーパスポート指数」を発表したと紹介。最新のランキングで最強パスポートの座に就いたのは193の国・地域にノービザで渡航できるシンガポールで、韓国が2位（190カ国・地域）、日