住人が外に出かけた隙などを狙って忍び込む「空き巣」。実は10月が年間で最も被害が多く、注意が必要です。【写真で見る】屋上からベランダへ…空き巣犯の手口うっかり閉め忘れ…10月は空き巣被害が最多南波雅俊キャスター：空き巣の被害は、10月に最も増えると予測されますので注意が必要です。なぜ秋に多いのか、対策なども含めてご紹介します。空き巣被害の侵入経路で一番多いのが窓からで、警視庁住まいる防犯110番によると、