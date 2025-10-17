人気YouTuberのヒカルさんが2025年10月15日に動画を公開し、活動初期に住んでいたという家賃6万円のアパートに滞在することを報告した。12年間契約したままのアパートヒカルさんは「家賃6万円の家に引越します」という動画を公開し、「しばらく、地元の昔住んでた家賃6万円のアパートで生活します」と報告。動画はすでにそのアパート内の一室で撮影されており、ヒカルさんによると、「このヒカルチャンネルの始まった、原点となる