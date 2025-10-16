Photo: ギズモード・ジャパン 幕張メッセで開催された東京ゲームショウ2025。会場には世界各国からいろんなゲームが集結していましたが、個人的に一番気になったのが、アラブ首長国連邦（UAE）のアブダビを拠点とするゲームパブリッシャー兼デベロッパーのRed Dune Gamesのブース。そのど真ん中に、なぜか90年代のアニメ『キャッ党忍伝てやんでえ』の看板がでかでかと置かれていたんです。実