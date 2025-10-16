ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 佐々木希がInstagramを更新、黒髪姿を披露「何色でも綺麗」の声 佐々木希 女優・俳優 芸能人のInstagram エンタメ・芸能ニュース スポニチアネックス 佐々木希がInstagramを更新、黒髪姿を披露「何色でも綺麗」の声 2025年10月16日 21時16分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 佐々木希が16日にInstagramを更新し、黒髪姿を披露した 「少し前に、新たな作品のため、髪が暗くなりまして」などと投稿 フォロワーからは「何色でも綺麗や〜「女神降臨」といった声が寄せられた ◆佐々木希がInstagramで黒髪姿を披露 この投稿をInstagramで見る 佐々木希(@nozomisasaki_official)がシェアした投稿 記事を読む おすすめ記事 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 “疑惑”渦中の米倉涼子のダンサー恋人がブログでコメント「父の病状が悪化」帰国までのタイムリミットとは 2025年10月16日 19時10分 【衝撃】小室眞子さんがアメリカの高級雑誌の表紙に！日本では“ありえない”光景と6ページ特集の中身 2025年10月16日 12時0分 ビルの窓から女性が転落…何が？ 2025年10月16日 18時29分 プロ野球で恒例のビールかけ実施困難に 2025年10月16日 22時32分