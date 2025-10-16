韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）は2025年10月15日、大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属する山本由伸投手（27）の特集記事を組み、リーグ優勝決定シリーズでの完投勝利を称賛した。「山本SSS級投球→米メディア『神級』と称賛」 ドジャースは15日、敵地アメリカンファミリー・フィールドで、ナ・リーグ中地区1位ミルウォーキー・ブリュワーズとリーグ優勝決定シリーズ第2戦を行い、5−1で快勝した。 先発